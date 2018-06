Nieuw politieteam in Kuregem 19 juni 2018

02u33 0 Brussel Na een testperiode van een jaar heeft politiezone Brussel-Zuid in Kuregem nu officieel een Koban-team. Het team moet zaken aanpakken die het onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners versterken.

Al een jaar lang nam het Cureghem Police Operations (CPO) vooral zaken, zoals het onveiligheidsgevoel, verkeer, burenruzies en preventie onder handen, maar sinds gisteren doen ze dat officieel onder de naam Koban. "Kuregem is altijd al een plaats geweest waar nieuwkomers zich vestigen en de wijk vereist een gerichte aanpak wat betreft migratiestromen, mobiliteit en samenleven", zegt commissaris Steven De Beus. "Met Koban willen we dichter bij de bevolking komen te staan. Dit doen we door de zwaarste mannen van de wijk nauwgezet op te volgen en ook preventief te handelen. Als we merken dat het bijvoorbeeld niet goed gaat op school, zullen we de school daar ook op aanspreken. Het gaat dus niet enkel om interventies", verduidelijkt De Beus.





"Sinds de oprichting van CPO vorig jaar daalden inbreuken tegen netheid al met 24 procent, terwijl inbreuken voor drugsfeiten met 20 procent stegen door het proactieve optreden van de diensten. Ook daalden criminele feiten met geweld, voornamelijk diefstal met geweld en diefstal in voertuigen met geweld met 46 procent", aldus De Beus. "De goede resultaten van het afgelopen jaar van CPO bevestigen onze visie en die van de politiezone Brussel-Zuid om een buurtpolitie te ontwikkelen die aangepast is aan elke wijk en alle eigenschappen", zegt burgemeester Eric Thomas. Op termijn zal de Koban 25 voltijdse personeelsleden tellen met een commissaris en drie hoofdinspecteurs. (VDBS)