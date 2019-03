Nieuw oefenterrein voor kandidaat-motorbestuurders ingehuldigd in Haren Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

13u54

Bron: BELGA 0 Brussel Goed nieuws voor motorbestuurders in het Brusselse. In Haren is tijdens de derde Brusselde Dag van de Motorrijder, een nieuw oefenterrein van 3.500 vierkante meter, ingehuldigd.

“Voordien konden leerling-bestuurders oefenen op de parking van Euroveiling in Neder-Over-Heembeek, maar dit terrein is vandaag niet meer beschikbaar”, vertelt de Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. Een nieuw oefenterrein van 3.500 vierkante meter groot werd gevonden in Haren, op de site van het Huis van de Verkeersveiligheid.

Groeiende mobiliteitsproblemen

“Door de groeiende mobiliteitsproblemen gebruiken meer en meer mensen de motor voor hun dagelijkse verplaatsingen. Om op een gepaste manier te kunnen reageren in noodsituaties, moeten motorrijders zo goed mogelijk opgeleid worden. Vanaf nu zijn motorrijders welkom op onze nieuwe piste”, aldus Karin Genoe van het VIAS Institute.

De Derde Brusselse Dag van de Motorrijder vond vandaag plaats aan het Huis van de Verkeersveiligheid. Een honderdtal deelnemers kreeg er nuttige tips. Tijdens de periode eind maart tot begin april worden traditioneel gezien de meeste ongevallen geregistreerd.