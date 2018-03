Nieuw meldpunt voor crisisjeugdhulp 30 maart 2018

03u06 0

Brussel kent voortaan een centraal meldnummer voor crisisjeugdhulp onder de naam van Crisis-BXL. Op het nummer 02/209.16.36 kan elke hulp- of dienstverlener die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Crisis-BXL brengt de vroegere meldpunten van CAW Brussel en BRU-STARS samen. Crisis-BXL is in beide landstalen zeven dagen op zeven en 24 op 24 bereikbaar. De centralisering van het oproepnummer moet bovenal voor een vlottere dienstverlening zorgen. Elke huisarts, politieagent, leerkracht, jeugdwerker of straathoekwerker wordt zo meteen naar de passende organisatie doorverwezen. "Jongeren in een crisissituatie kunen zo snel en doeltreffend geholpen worden wanneer dat nodig is", stelt staatssecretaris Debaets (CD&V).





(DCFS)