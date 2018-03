Nieuw loopteam opgericht 08 maart 2018

De gemeente heeft een nieuw loopteam in het leven geroepen. Sportievelingen kunnen zich aansluiten bij het 'Running Team' en genieten zo van heel wat voordelen. Zo krijgen ze korting op de deelname aan de 12 kilometer van Anderlecht op 22 juni en de Ladies Run op 18 november. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om tijdens de openingsuren vrij te trainen op de Jesse-Owenspiste. Leden van het team kunnen op 26 maart alvast deelnemen aan 'Ik loop om fit te blijven'. Dit programma is bestemd voor beginnende lopers of lopers die met een begeleider en op eigen tempo hun prestaties willen verbeteren. (DCFS)