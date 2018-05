Nieuw fresco verzet zich tegen ontspoorde maatschappij 31 mei 2018

Het Street Art Parcours is weer een muurschildering rijker. Het nieuwe fresco vlak bij het Muntpunt toont een schreeuwende man. Het kunstwerk werd speciaal ontworpen voor de tijdelijke tentoonstelling RVLT! (revolt), een ode aan 60 jaar mei '58, die in Brussel wordt georganiseerd. Pierre Coubeau, beter bekend als FSTN, schilderde zijn kunstwerk op de hoek van de Leopoldstraat en de Wolvengracht, op 100 meter van de expo. Net als het thema van de expo, baseerde de kunstenaar zich op de ontsporingen van de huidige maatschappij. De expo zelf kadert in het jaarthema 'Contestatie van de stad' en toont kunstwerken van 35 Brusselse kunstenaars, waaronder ook FSTN, die hun eigen verzet uitbeelden. RVLT! vindt tot 10 juni plaats in de oude gebouwen Vanderborght. Het kunstwerk kreeg dezelfde naam als de tentoonstelling. (DCFS)