Nieuw donorcentrum Rode Kruis ingehuldigd 30 januari 2018

Het Rode Kruis heeft een nieuw donatiecentrum geopend in het centrum van Brussel. Het wordt meteen ook de nieuwe locatie voor de Nederlandstalige vrijwilligerswerking in Brussel.





Het nieuwe centrum in de Cellebroedersstraat is veel gemakkelijker bereikbaar voor zowel de Brusselaars als pendelaars. "De vraag naar plasma blijft maar stijgen. Om aan die noden te voorzien, besloten we een nieuw donorcentrum in het hart van de hoofdstad te bouwen", aldus het Rode Kruis. Er kan zowel bloed als plasma gedoneerd worden. Ook de Nederlandse vrijwilligerswerking neemt er zijn intrek. "De vrijwilligerswerking draait rond twee grote speerpunten", zegt Pol Castelyns, voorzitter van de vrijwilligerswerking. Eerst willen we vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en aangepaste vakanties voor mensen met een handicap organiseren. Het doel is om een Brusselse week te organiseren in het gloednieuwe Rode Kruishotel Polderwind in Zuienkerke.Ten tweede houden we eerstehulpopleidingen in het Nederlands. Later volgen die ook in andere talen. (DCFS)