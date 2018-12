Nieuw busstation in 2023? WHW

01 december 2018

09u20 0 Brussel Het Brussels Gewest heeft plannen om een internationaal busstation te bouwen naast het metrostation Erasmus op het grondgebied van Anderlecht.

Bussen die grote Europese steden aandoen, zoals die van busmaatschappijen FlixBus en Eurolines, kunnen in dat busstation een halte krijgen. Het gaat om een internationaal busstation met minimaal vijftien kaden. Het Brussels Gewest onderzocht ook andere locaties, maar weerhoudt die aan Erasmus nu als de meest plausibele. “Het busstation ligt vlak bij de Ring. Daar hoeven de internationale bussen zich niet vast te rijden in het stadscentrum”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). “Met de metro raak je van daaruit bovendien snel in het centrum of op andere plaatsen in Brussel.”

Het station zal zeker niet voor 2023 gebouwd worden. Pas dan kan het Brussels Gewest de nodige grond recupereren van de huidige Parking Lennik. Volgend jaar wil het Gewest wel al een architectuurwedstrijd uitschrijven voor het busstation.Het gemeentebestuur van Anderlecht ziet de komst van het internationale busstation echter niet zitten: “Dit gaat de impact van de wijk te boven. Er is daar immers al een grote parking, een groot ziekenhuis, heel wat bedrijven en ook nog de zone Neerpede.”