Nieuw bedrag voor meer verkeersveiligheid Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

14u37 0 Brussel Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en Minister voor Openbare Werken Pascal Smet maken een bedrag vrij van 974.608 euro om de verkeersveiligheid in negen Brusselse gemeenten te verhogen.

Concreet gaat het om de inrichting van zones 30 die voetgangers en fietsers beter moeten beschermen. Binnen deze zones zal een betere wegmarkering worden aangebracht, zullen kruispunten veiliger worden gemaakt en worden snelheidsdrempels of een preventief radarsysteem geïnstalleerd. Dat zal gebeuren in de negen gemeentes; Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Brussel-Stad, Ganshoren, Jette, Oudergem, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe.

“Ik ben blij dat we net als de voorbije twee jaar concrete verbeteringen kunnen doorvoeren voor verkeersveiligheid”, laat Bianca Debaets weten. “In een moderne en mobiele stad wordt meer gefietst en gewandeld. We moeten ervoor zorgen dat de actieve weggebruikers dit ook in een zo veilig mogelijke omgeving kunnen doen”, voegt het kabinet van Pascal Smet hieraan toe.