Nieuw adres voor Atomium 26 april 2018

Het Atomium kan eindelijk een brievenbus plaatsen, want in de toekomst zou het Belgische monument eindelijk een eigen adres verkrijgen. Al 60 jaar staat het Atomium ingeschreven op de Eeuwfeestlaan, huisnummer onbekend. Voor de 60ste verjaardag wil Brussel samen met de vzw Atomium een nieuw bedacht adres invoeren.





"10 jaar geleden veranderde het adres naar Atomiumsquare, maar ook dan kreeg het Atomium geen huisnummer. Omdat het Atomium dit jaar extra in de bloemen wordt gezet voor zijn 60-jarig bestaan, hadden ze het idee om de plaats te herbenoemen", zegt Aline Gaudot, woordvoerster van schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans de Branchène. Het adres van het Atomium verandert naar Atomiumplein 1.





"Voor het adres officieel goedgekeurd kan worden, moet eerst de toponymiecommissie haar akkoord geven. Maar de kans is erg groot dat het idee in praktijk wordt omgezet."





Het Atomium blaast dit jaar 60 kaarsjes uit en organiseert allerlei activiteiten om te vieren. Morgen palmt een rommelmarkt met 120 standjes het plein in en volgend weekend is er het festival 'Rock around the Atomium'. (DCFS)