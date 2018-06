Negen jaar gevorderd voor verslaafde geweldenaar 05 juni 2018

Een 33-jarige man riskeert negen jaar cel voor een moordpoging op zijn vriendin. De zware drugsverslaafde man had enige tijd geleden een relatie aangeknoopt met een sociaal assistente. Bovendien was zij door zijn invloed ook verslaafd geraakt aan drugs. Eind december en begin dit jaar ging hij zich tot drie keer toe te buiten aan bruut geweld. Zo probeerde hij haar te wurgen en zette hij haar een mes op de keel. Bovendien werd hij in 2008 en 2009 al veroordeeld voor geweld tegen zijn moeder en tegen zijn toen 12-jarige zus. "Als u onder invloed bent gaat u tekeer als een bezetene. U bent niet enkel voor uw vriendin een gevaar, maar voor heel de samenleving", aldus het parket. Uitspraak op 26 juni. (WHW)