Neergestoken vrouw buiten levensgevaar WHW

03 april 2019

14u16 0 Brussel De vrouw die dinsdagochtend in Anderlecht werd neergestoken op straat toen ze haar drie jonge kinderen naar school bracht, is buiten levensgevaar. Haar ondervraging moet meer duidelijkheid scheppen over het motief van de feiten.

De 32-jarige vrouw werd dinsdag op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht aangevallen door een onbekende man toen ze op weg was naar school met haar drie kinderen. Ze kreeg een mes in de buik en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader kon ontkomen en is voorlopig spoorloos. “Op dit moment liggen alle pistes nog open”, klinkt het bij het Brussels parket. “We hopen dat we de vrouw nu snel kunnen verhoren en dat er zo meer duidelijkheid komt over de feiten. Intussen worden andere onderzoekspistes nog uitgezocht. Het blijft voorlopig nog onduidelijk waarom de vrouw werd neergestoken.”