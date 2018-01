Nederlandse basisschool MaBo bouwt tweede gebouw 27 januari 2018

03u23 0 Brussel Basisschool Maria Boodschap bouwt een nieuwe kleuterschool. Door de uitbreiding zal de Nederlandstalige school in hartje Brussel haar leerlingencapaciteit verdubbelen. Het project komt daarmee tegemoet aan de groeiende vraag naar Nederlandstalig onderwijs.

De eerste steen van het gloednieuwe schoolgebouw in de Vlaamsesteenweg werd gisteren gelegd. Zodra het gebouw ingehuldigd is, zal de school haar capaciteit kunnen uitbreiden van 365 leerlingen naar 488. "De aanvragen van ouders om hun kinderen in te schrijven bleven binnenstromen. Zes jaar geleden zijn we daarom gestart met een verdubbeling van verschillende klassen om zo geleidelijk aan meer leerlingen te ontvangen. Maar onze huidige infrastructuur kon deze verdubbeling niet dragen. Onze klassen zouden binnen de kortste keren volgepropt zitten", zegt directeur Kristof Danhieux.





In september 2019 moeten de nieuwe klaslokalen af zijn en kunnen de leerlingen aan de nieuwe schoolbanken plaatsnemen. "We krijgen acht extra klaslokalen, een speelplaats en een gloednieuwe turnzaal. Onze kleuters verhuizen naar de nieuwbouw en de leerlingen van de basisschool krijgen les in onze huidige gebouwen."





Hoge vraag

MaBo en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil met dit nieuwbouwproject antwoord bieden aan de toenemende vraag voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel. "Ook in 2018 werkt de VGC hard om meer broodnodige plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs In Brussel te voorzien", aldus Collegevoorzitter Guy Vanhengel. Het totale kostenplaatje bedraagt 6,3 miljoen euro.





(DCFS)