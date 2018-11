Nederlands leren...dankzij Gers Pardoel WHW

18 november 2018

19u52 0 Brussel Muziek brengt mensen samen...en helpt bij het leren van talen. Lerares Magalie Raman van het Institut des Soeurs de Notre Dame in Anderlecht trok afgelopen vrijdag met haar klas naar een concert van Gers Pardoel. “De nummers van Gers helpen hen om te genieten van onze taal en door dit concert en meet&greet is dit gevoel nog versterkt”, aldus een voldane lerares.

De 21 leerlingen van juffrouw Magalie volgen de optie immersie Nederlands, waarbij ze op een week 10 uur Nederlands volgen. “Mijn doel als leerkracht is om hen niet alleen de leerstof bij te brengen voor het Nederlands maar ook de liefde voor een taal, niet alleen het nut maar ze ook laten ervaren hoe fijn het is om je in een andere taal te kunnen uitdrukken en dat er ook vanalles in die taal gebeurt”, doet ze haar verhaal. Daarom besloot ze de liedjes van Gers Pardoel mee te nemen in haar lessen. “Voor hen is het een aanknopingspunt met het Nederlands, ook buiten de klas, ze horen de nummers graag, ze luisteren ‘s avonds en ‘s weekends naar de nummers van Gers en zonder ze het altijd beseffen zijn ze Nederlands aan het leren”, legt ze enthousiast uit, “de teksten zorgen ook voor conversaties in de klas, over het leven, over identiteit, etc.” Pardoel is zo een echt onderdeel van de Nederlandse lessen geworden, met enkele grappige momenten tot gevolg. Als de lerares aangeeft dat er een moeilijk stuk theorie aankomt, volgt al eens het antwoord dat ze “focus” zijn (zoals in het nummer “Zijn” red.)

Gelijke kansen voor iedereen

Daarom besloot Magalie haar stoute schoenen aan te trekken en een mailtje te sturen naar organisator Pascale Wille van Walk on the Wild Side. “Ik zou graag met die klas naar het concert komen maar 35 euro is echter een te hoge prijs voor mijn klas. Bestaat er eventueel een “schooltarief”?” Het antwoord kwam er snel. Heel de klas mocht afgelopen vrijdag naar de AB komen voor het concert van Gers Pardoel. “ Ik vond het een bijzonder fijn initiatief van Mevrouw Raman”, doet Pascale Wille haar verhaal, “Nederlands leren via de liedjes van Gers Pardoel is fantastisch. Omdat iedereen gelijke kansen moet hebben heb ik deze klas en bij uitbereiding ook alle scholen in Brussel waar anderstaligen Nederlands volgen - het aanbod gegeven : ‘1 ticket kopen + 1 ticket gratis’ Wij geven dus 50 % korting.” Als extraatje kregen Magalie en haar pupillen er nog een meet&greet bovenop.

Nieuwe wereld

Een gezonde stress maakte zich afgelopen vrijdag meester van de 21 jongeren. Een nieuwe wereld ging voor hen open. “een concertzaal, de AB, in centrum Brussel, waar iedereen Nederlands spreekt. Dat vonden ze fantastisch. Mijn leerlingen stellen zich de vraag niet meer waarom ze Nederlands “moeten” leren, ze hebben het gevoeld”, is Magalie al even enthousiast als haar leerlingen, “mijn leerlingen hebben werkelijk ervaren dat ze Nederlands WILLEN spreken omdat het gewoon goed voelt je te kunnen uitdrukken in de taal die aansluit bij de nieuwe leefwereld die ze hebben ontdekt. Er ging vrijdag echt een nieuwe wereld voor hen open,” De creatieve lerares beperkt zich trouwens niet tot Gers Pardoel om ‘haar’ jongens en meisjes de kunst en de liefde voor de Nederlandse taal bij te brengen. Zo maakt ze ook gebruik van gedichten van Bart Moeyaert, en “Rosie en Moussa” van Michaël De Cock, of de “Straatmuzikant” van Ruth Lasters en “Circus zonder handen” in Molenbeek, het Achterhuis van Anne Frank in graphic novel etc.