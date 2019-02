NAVO-gebouw kostte 1,2 miljard euro (en wij telden er daar 45 miljoen euro van neer) WHW/Belga

05 februari 2019

14u44 0 Brussel De nieuwe hoofdzetel van de Navo in Brussel heeft in totaal 1,2 miljard euro gekost. De bijdrage van België bedroeg 3,8% of 45,6 miljoen euro en als zetelland neemt België geen extra kosten voor zijn rekening.

Het nieuwe complex van de Navo werd in mei 2017 ingehuldigd tijdens een top, in aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump. De bouw was gestart in 2010 en de Belgische overheid was de bouwheer. Voor de aanbesteding van de werken in 2009 bedroeg het budget 1,2 miljard euro, waarvan 820 miljoen euro voor de bouwwerken. Daarin zitten verder nog de kosten voor audiovisuele apparatuur, elektronische beveiliging, ontwerp- en consultancyopdrachten, ICT, meubilair, beveiliging van de werf en de kost van de omkadering. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) geantwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel.

45,6 miljoen

“De bijdragen van de Navo-lidstaten werden vastgelegd volgens een specifieke verdeelsleutel die rekening houdt met de belangrijkheid van elk land. Voor ons land 3,8 procent”, zegt Veli Yüksel. Dat betekent dat het gebouw de Belgische belastingbetaler 45,6 miljoen euro heeft gekost.“Zetelland zijn, levert heel wat voordelen voor ons land. Dat zien we ook als zetelland van de Europese Unie en andere internationale instellingen”, zegt Yüksel. “In het licht van de discussie over de 2 procentnorm, zoals de Amerikaanse president Donald Trump die opnieuw heeft aangezwengeld, zijn er echter kapers op de kust. Navo-lidstaten die boven de 2 procent uitgeven aan defensie, zoals bijvoorbeeld Polen, lobbyen openlijk om zetelland van de Navo te zijn.”