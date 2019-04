Natuurpunt klaagt sluikstort in de Zenne aan Samia Zerkak

08 april 2019

11u03 0 Brussel Natuurpunt trekt aan de alarmbel na een tocht met de Milieuboot over de Zenne om de waterkwaliteit te meten. Daaruit bleek dat er tussen Brussel en Vilvoorde veel plastic in het kanaal wordt gedumpt.

De Milieuboot, die natuurliefhebbers een tour gaf van interessante plaatsen langs het het kanaal, vaarde vooral tussen het vele plastic door. Op de boot was ook een labo waar het waterkwaliteit gemeten werd. “Tijdens de boottocht viel ons pas op hoe groot het probleem met zwerfvuil is”, klinkt het bij Natuurpunt Mavist. Natuurpunt is nu in overleg met Vivaqua om te zien hoe het probleem aangepakt kan worden.

De haven van Brussel investeerde onlangs nochtans 105.000 euro in een nieuwe schoonmaakboot. Die zou met één persoon bemand zijn waardoor de Zenne minstens een keer per week schoongemaakt wordt. Sylvain Godfroid, woordvoerder van de haven van Brussel, zegt dat het zwerfvuil vorige week in het kanaal gedumpt werd. Ze willen een sensibiliseringscampagne starten om de burgers te wijzen op het belang van de netheid van ons kanaal. De schoonmaakboot dagelijks inzetten is niet haalbaar. “De haven heeft niet genoeg middelen om dagelijks het kanaal af te gaan op zwerfvuil”, aldus Godfroid.