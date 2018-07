Nationale feestdag in teken van einde WOI 17 juli 2018

02u42 0 Brussel De viering van de nationale feestdag en het klassieke civiele en militaire defilé staan dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip.

De feestelijkheden beginnen traditiegetrouw al op 20 juli met een klassiek concert in Bozar en het Bal National. Ook de koninklijke familie woont de feestelijkheden voor de vijftiende editie bij. Op 21 juli zelf is er om 10 uur het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Van 10 uur tot 23 uur is er in en rond het Warandepark het Feest in het Park met doorlopend allerlei evenementen, infostands en concerten. Om 16 uur start het civiele en militaire defilé. Die staat vooral in teken van de Eerste Wereldoorlog. Zo zal er aan het militaire defilé bijvoorbeeld een groep 'Living History' deelnemen, met militairen en materiaal van 100 jaar geleden. De dag wordt afgesloten met een vuurwerkshow. Alle metrolijnen en tramlijnen 3, 4, 19, 32, 92 en 93 blijven tot 1 uur 's nachts rijden. Tijdens de militaire parade wordt metrostation Park afgesloten.





(DCFS)