Nachtwinkeleigenar gaat concurrent te lijf 10 juli 2018

02u42 0 Brussel Een bitse concurrentiestrijd tussen twee nachtwinkeleigenaars is voor de de rechtbank geëindigd.

De twee uitbaters, beiden uit Schaarbeek, hadden al lange tijd problemen met elkaar. De zaak escaleerde en op 9 augustus 2012 brak een van hen binnen in de winkel van zijn concurrent en ging aan de haal met diens kassa. Toen het slachtoffer dit merkte, spoedde hij zich naar zijn rivaal. Daar kreeg hij vervolgens een messteek in de rug. "Een afrekening binnen het gesloten milieu van de nachtwinkels", aldus het parket. "Binnen dit milieu vereffent men zelf zijn rekeningen, zonder tussenkomst van politie of derden. Dit ging echter véél te ver." De stelende messentrekker riskeert 3 jaar cel met uitstel. "Er is geen enkel bewijs dat hij heeft ingebroken of zijn concurrent heeft neergestoken", repliceerde de verdediging. Uitspraak binnen 2 weken. (WHW)