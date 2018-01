Nachtbus rijdt enkel nog voor werknemers luchthaven 02u34 0 Brussel Nachtbus 620 van De Lijn (Anderlecht-Zaventem) zal enkel nog rijden voor werknemers van bedrijven die op Brussels Airport gevestigd zijn. En zij zullen hun ritje ook daags ervoor moeten reserveren.

De nachtbus tussen het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en de luchthaven in Zaventem reed voor het eerst uit in 2010. Bedoeling was om werknemers van de luchthaven die in Evere, Schaarbeek, Brussel, Molenbeek en Anderlecht wonen, 's nachts naar hun werk in Zaventem te brengen. Ook niet-werknemers van luchthavengebonden bedrijven konden er gebruik van maken, maar dan nog telde De Lijn gemiddeld 75 reizigers per nacht. En dat waren er te weinig.





Partner gezocht

Door het lage aantal passagiers werd de toekomst van lijn 620 twee jaar geleden al in vraag gesteld, maar uiteindelijk bleef de nachtbus wel uitrijden. Nu blijkt dat er nog altijd geen beterschap is, worden er maatregelen genomen. Zo wil De Lijn de nachtbus uitbesteden - de zoektocht naar een partner is gestart. Bovendien kunnen vanaf dit voorjaar enkel nog werknemers van bedrijven op en rond Brussels Airport gebruikmaken van de nachtbus. En zij moeten hun ritje daags op voorhand reserveren. (RDK)