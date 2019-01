Naast rellen ook feestvreugde in de hoofdstad Niet overal strooiden rellen roet in het eten van de feestvierders Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

15u48 0 Brussel Oudejaarsnacht stond in Brussel gelukkig niet helemaal in het teken van rellen. 50.000 feestvierders kwamen er vredevol samen om aan de Heizel het traditionele vuurwerkspektakel bij te wonen. In Etterbeek zetten de vrijwilligers van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen het nieuwe jaar goed in met een diner en dansfeest voor vluchtelingen en hun gastgezinnen.

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de Stad Brussel het befaamde vuurwerk op de Heizelvlakte aan de voet van het Atomium. 50.000 feestvierders kwamen er vanaf 21.30 uur samen voor een feestelijke avond met DJ’s en een luchtspektakel van het Belgische theatergezelschap Tol. De apotheose was toch het gigantische vuurwerk om middernacht dat ongeveer twintig minuten duurde.

Heel wat jonge mensen en gezinnen met kinderen kwamen kijken naar het lichtspektakel. “Vuurwerk hoort traditioneel bij de start van het nieuwe jaar”, vindt Charlotte Przysiwek. “Met een flesje cava erbij kunnen wij het jaar goed inzetten”, lacht haar vriend Sam De Blauwe. De avond op de Heizel eindigde om 01.00 uur in een uitgelaten sfeer en zonder incidenten. Ook op de Brusselse Grote Markt werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet. Daar kwamen 4.000 mensen samen om te genieten van het lichtspektakel en om de beste wensen uit te wisselen.

Magische avond voor vluchtelingen

Twaalf kilometer verderop vond ook op de campus van de ULB een bijzonder eindejaarsfeest plaats voor vluchtelingen. “Wij hebben er met onze vrijwilligers voor gezorgd dat er geen vluchtelingen meer in het park zitten op oudejaarsavond en op nieuwjaar. Wij zijn sinds zondagavond bezig om deze mensen onderdak aan te bieden”, vertelt Anne Catherine Deneve van het Burgerplatform voor de Steun aan de Vluchtelingen.

In een restaurant kwamen 650 mensen samen voor een diner, klaargemaakt door de vrijwilligers. Zo’n 300 Belgische gastgezinnen dansten er samen met de vluchtelingen die ze onderdak bieden het nieuwe jaar in. De bijzondere avond werd vereeuwigd met foto’s van verklede vluchtelingen in de ‘photobooth’. De vrijwilligers wilden met de tweede editie van hun evenement mensen die anders de nacht op straat doorbrengen een mooie overgang naar het nieuwe jaar bezorgen. “Dit is een magische avond. Met dit feest kunnen de vluchtelingen vrij zijn en hun angst en problemen voor even vergeten”, vindt Anne Catherine.

Voor wie niet genoeg kon krijgen van de feestvreugde, organiseerde de club C12 onder het centraal station nog een ‘New Year After Party’. Daar konden de zwaarste feestvierders van 09.00 uur tot 18.00 uur hun laatste energie van zich afdansen.