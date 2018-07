Naar ziekenhuis na gaslek 24 juli 2018

02u28 0

De brandweer moest gisteren uitrukken voor een gaslek in de Gendarmendreef. Een persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht na een lichte intoxicatie. "Een aannemer raakte tijdens werken per ongeluk een buis, waardoor er gas ontsnapte", zegt Walter Derieuw van de brandweer. "Zes personen werden preventief geëvacueerd, maar de brandweer had de situatie al snel onder controle. Na een uurtje was de interventie voorbij en kon iedereen weer naar huis." (VDBS)