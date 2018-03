Na vier verkeersslachtoffers: bewoners eisen maatregelen van burgemeester 01 maart 2018

02u32 0 Brussel Een twintigtal misnoegde Schaarbekenaars heeft gisteravond het woord genomen tijdens de gemeenteraad. Ze zijn de verkeersonveiligheid in hun gemeente beu en eisen dat de burgemeester in actie schiet.

Het collectief 1030/0, opgericht na het overlijden van een journaliste bij een verkeersongeval in november, kwam symbolisch opdagen in fluohesjes. De bewoners dienden al eerder een interpellatie in, maar die werd een eerste keer uitgesteld.





"De voorbije maanden vielen in Schaarbeek vier doden ten gevolge van een verkeersongeval", wees bewoonster Diana Dolce de burgemeester terecht. "Alle bewoners worden geconfronteerd met het gevaarlijk rijgedrag van agressieve snelheidsduivels. Wij eisen een zone 30 op alle gemeentelijke wegen, aangepaste fiets- en voetpaden en meer politiecontroles."





Te weinig middelen

Vooral dat laatste is een doorn in het oog van het collectief. "Op de vorige vergadering heeft de politie openlijk toegegeven dat ze over te weinig manschappen en middelen beschikken om fatsoenlijk de verkeerssituatie te controleren. Het moet eindelijk afgelopen zijn."





Burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) reageerde dat Schaarbeek al langer een mobiliteitsplan heeft opgesteld en die stap voor stap uitvoert.





(DCFS)