Na meer dan 50 jaar spuit de fontein aan Kasteel van Laken weer water SZM

17 april 2019

18u17 0 Brussel De Neptunusfontein bij het Chinese paviljoen in Laken werkt weer. Meer dan vijftig jaar lang bleef de fontein droog. Daar is nu verandering in gebracht. “Een stad zonder water, is een stad zonder ziel”, aldus minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet (sp.a).

Leopold II gaf de opdracht in 1905 om de Neptunusfontein te plaatsen. Dit Brusselse exemplaar is een kopie van de originele fontein in Bologna. Maar deze fontein werkte sinds 1965 wel niet meer. Door de nalatigheid van de regering waren de buizen en het brons verouderd. Minister Smet en schepen Persoons vroegen in 2016 de restauratie aan.

Renovatie

De renovatiewerken zijn op twee vlakken gebeurd. De hydraulische buizen werden vervangen, maar ook de bronzen beeldjes kregen een opknapbeurt. Ze werden allemaal afgehaald en gerestaureerd. Er is ook een reinigingssysteem aangebracht voor het regenwater, dat via een pomp hergebruikt wordt. Kostprijs is 700.000 euro, maar dat is wel een belangrijke investering, vindt Ans Persoons (s.pa), schepen van Openbare Ruimte. “Het is niet enkel een troef voor de buurtbewoners, maar ook voor toeristen.” Volgens Persoons moeten we meer investeren in ons patrimonium, omdat we die (en ze verwijst naar de brand in de Notre-Dame), in ons hart dragen.