Na de ‘Mars tegen Marrakesh’: ook trein wordt half gesloopt WHW

17 december 2018

21u25 0 Brussel Een trein die gisteren rond 16 uur uit Brussel vertrok richting Antwerpen, is zodanig toegetakeld dat hij bij aankomst in Antwerpen onmiddellijk naar de stelplaats moest ter herstelling. De NMBS onderzoekt de zaak.

Nadat de ‘Mars tegen Marrakesh’ een gewelddadige einde kende op en rond het Schumanplein in de Europese wijk, moest even later ook een treinstel in de klappen delen. Na incidenten met manifestanten in Brussel-Centraal moesten sporen worden afgesloten en werd een trein gevandaliseerd.

Het interieur van een trein was zodanig toegetakeld dat de volledige trein bij aankomst in Antwerpen werd afgeschaft voor herstellingen. De NMBS kondigt aan de zaak te onderzoeken. Het treinstel was uigerust met camera’s. “Als we daders kunnen identificeren zullen we actie ondernemen,” zegt Crols. “Het is evident dat de schade moet hersteld en verhaald worden.”