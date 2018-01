Na 3 jaar: GEN-werken hervatten in maart VANAF 2022 EINDELIJK VIER TREINEN PER UUR TUSSEN BRUSSEL EN LOUVAIN-LA-NEUVE ROBBY DIERICKX

02u27 0 Foto Baert Onder meer in het station van Groenendaal zullen in de toekomst vier in plaats van twee treinen stoppen. Brussel De werken aan het Gewestelijk Expressnet, die ondertussen al bijna drie jaar stil liggen, hervatten eindelijk in maart. Het GEN, waarvan de eerste werken al in 2006 begonnen, voorziet in twee extra sporen tussen Brussel en Louvain-la-Neuve. Daardoor zullen er ook in de stations van Hoeilaart en Groenendaal in de toekomst vier in plaats van twee treinen per uur stoppen.

In 2006 ging de eerste spade in de grond voor de aanleg van twee extra sporen tussen Brussel en Louvain-la-Neuve. "Er werden verschillende spoorwegbruggen gebouwd in onze gemeente en naast de twee bestaande twee sporen in de stations van Hoeilaart en Groenendaal werden de beddingen voor twee nieuwe sporen aangelegd", zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "Maar door wanbeheer, slecht overleg en een verkeerde planning liep het mis. De totale werken van alle GEN-lijnen, dus niet alleen de lijn die onze gemeente doorkruist, kosten al bijna 3 miljard. Een pak meer dan initieel verwacht. Daardoor liggen de werken ondertussen al bijna drie jaar stil. In de lijn tussen Brussel en Louvain-la-Neuve werd inmiddels al 600 miljoen euro gepompt en dat terwijl er nog geen enkele extra trein rijdt."





Vandenput pleitte in het verleden dan ook al meermaals voor de hervatting van de werken. In zijn gemeente vonden voor de aanleg van de twee extra sporen tien tot vijftien volledige onteigeningen plaats en moesten verschillende inwoners een deel van hun grond afstaan. Bovendien werden door het zware verkeer in de eerste fases van de werken enkele straten vernield, waardoor de gemeente herstellingswerken moest uitvoeren.





Niet enkel lasten, ook lusten

"De zware werken hebben vooral bij de omwonenden voor overlast gezorgd", aldus de burgemeester. "Het is dan ook hoog tijd dat onze inwoners na de lasten nu ook van de lusten van het Gewestelijk Expressnet kunnen genieten. Ik ben dan ook bijzonder blij dat mobiliteitsminister François Bellot (MR) extra geld verkregen heeft voor de afwerking van het GEN." De lijn tussen Brussel en Louvain-la-Neuve is de eerste van alle GEN-lijnen waarop het werk hervat wordt. In maart start men er met de volgende fase. "Concreet moeten de sporen nog in de beddingen komen, moet de bovenleiding gelegd worden en moet ook de seingeving geplaatst worden. Daarnaast zullen ook de stationsomgevingen verfraaid worden. De komst van de twee extra spoorlijnen is belangrijk voor onze inwoners, want zodra het GEN in gebruik genomen wordt, zullen er tijdens de spitsuren vier in plaats van twee treinen tussen Brussel en Louvain-la-Neuve rijden. Daardoor wordt het openbaar vervoer in onze gemeente opnieuw wat aantrekkelijker."





Verwacht wordt dat de GEN-lijn tussen Brussel en Louvain-la-Neuve in 2022 of 2023 in gebruik genomen kan worden.