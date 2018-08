N-VA wil Senaat openen als blokruimte 14 augustus 2018

02u31 0

Brusselse studenten met tweede zit moeten kunnen blokken in de Senaat, vindt de jongerenafdeling van N-VA. Zij zien de zalen van de Senaat als een mogelijke oplossing voor de beperkte publieke studeerruimte in Brussel. "We merken heel veel vraag op het terrein", zegt N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman. Om daar een mouw aan te passen, denkt de partij aan de Senaat. "Een gedroomde studielocatie", zegt Roggeman. "De Senaat beschikt over verschillende leegstaande zalen, ligt op wandelafstand van het Centraal Station en is heel stil. Het Warandepark voor de deur is trouwens ideaal voor ontspanning tijdens de pauzes." (DCFS)