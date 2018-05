N-VA niet welkom op Pride Parade PRAALWAGEN AANGEVALLEN POLITIE REAGEERT "GESPIERD" WOUTER HERTOGS

22 mei 2018

02u33 0 Brussel Honderdduizend toeschouwers hebben afgelopen zaterdag de Pride Parade bijgewoond. Genoeg volk voor een stevig feestje, al werd dat helaas ontsierd door enkele incidenten. Zo werd de praalwagen van N-VA aangevallen door tegenstanders van de partij, die op hun beurt - volgens hen té hardhandig - aangepakt werden door de politie.

Veiligheid, tolerantie en diversiteit. Dat waren de thema's van het Belgian Pride Festival. Genoeg uitgangspunten om er een feestje van te maken, maar helaas had niet iedereen dat zo begrepen. Vooral de praalwagen van N-VA bleek een doorn in het oog van enkelen. Ter hoogte van het Muntpunt gooiden gemaskerde tegenstanders glitters op leden van de N-VA-groep, waarop ze in de massa verdwenen. De politie werd erbij gehaald, maar ook dat kon een tweede 'aanval' niet verhinderen. Aan het einde van de Zuidstraat werd de praalwagen beklommen door mensen die probeerden om vlaggen en wimpels te stelen. Dat konden de agenten deze keer wel verhinderen. Vijf personen werden bestuurlijk aangehouden.





Dat het om een gerichte actie ging, bleek uit pamfletten die op straat gegooid werden. Die lieten verstaan dat de actievoerders 'volksnationalisten die niet voor gelijkheid staan' niet thuis vonden horen in de stoet. "In Brussel is de Pride Parade altijd wel wat minder gezellig dan elders", zegt N-VA-medewerker en deelnemer Joris Kelchtermans. "Deze keer was de sfeer erg agressief. Niet geheel verwonderlijk, gezien de tegenstellingen tussen links en rechts recent weer op scherp kwamen te staan. Sommigen vertalen zoiets naar agressie. Zeer spijtig dat het feest hierdoor toch wat verbrod werd."





Anti-N-VA-gevoel

Volgens Kelchtermans beïnvloedde de actie ook het publiek. "Gewone mensen werden meegezogen in het negatieve gevoel tegenover N-VA", meent hij. En ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) hield zich niet in op Twitter: "Linkse verdraagzaamheid in de praktijk".





Maar ook bij de tegenstanders van N-VA overheerste onvrede. Los van de kleine groep actievoerders vonden velen de aanwezigheid van de partij ongepast. Heel wat deelnemers ondertekenden een opiniestuk waarin N-VA een racistische en homonationalistische LGBT-politiek verweten wordt. En ook het optreden van de politie werd op de korrel genomen. Zo getuigden bezoekers op het Franstalige holebimedium Komitid over de 'veel te agressieve' aanpak. Zo zouden agenten ook disproportioneel gereageerd hebben toen zo'n vijftig mensen voor het commissariaat aan de Kolenmarkt de vrijlating van de vijf opgepakte actievoerders kwamen eisen. Volgens hen werd die eis beantwoord met vuistslagen en de wapenstok, nadat het optreden aan de praalwagens ook al 'te gespierd' was. De politie laat evenwel weten dat er geen klachten ingediend werden, en dat de agenten hun boekje niet te buiten gegaan zijn.