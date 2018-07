N-VA hekelt 'oneerlijk verkiezingsreglement' 28 juli 2018

Partijen die nu al in de Schaarbeekse gemeenteraad zetelen, mogen twee weken eerder affiches aanplakken dan de partijen zonder verkozenen. "De gemeenteraad discrimineert zo in haar verkiezingsreglement", vindt lijsttrekker Cieltje Van Achter (N-VA). Burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) beweert dat hij gewoon de wet volgt. De zes partijen die momenteel in de gemeenteraad zetelen, mogen al vanaf 3 september affiches laten aanplakken, de andere partijen pas vanaf 17 september. Ook krijgen die zes partijen op de 20 locaties telkens zes panelen voor hun affiches. Partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad - zoals de N-VA - krijgen de overige twee panelen toebedeeld. In andere gemeenten kan het wel tegelijk. (VDBS)