Muziekclub Magasin 4 dan toch gered 05 juli 2018

Magasin 4, de club voor onder meer punkrock, funk, ska en hardcore rock, blijf bestaan. De concertzaal moest in november de deuren sluiten, maar krijgt een definitief onderkomen in een gebouw naast het toekomstige Becopark.





Door de nieuwe inrichting van een park op de Becokaai en de Materialenkaai had de concertzaal plotsklaps geen onderkomen meer. Op 1 november loopt het huurcontract met het gewest af en verlaat Magasin 4 haar gebouw aan de Havenlaan. En zo leek het even of de concertzaal zou verdwijnen. Maar na een hernieuwd contract met het gewest kan Magasin 4 vanaf 2023 terecht op haar nieuwe locatie. Tot dan krijgt Magasin 4 een voorlopig onderkomen in het TIR, het grote logistiek gebouw van de Haven van Brussel in de Pakhuisstraat.





(DCFS)