Muurschildering na drie jaar ingehuldigd Freya De Coster

13 november 2018

10u42 0 Brussel De gigantische muurschildering ‘De grote wolf die het schaap draagt’, van striptekenaar Dominique Goblet is eindelijk ingehuldigd in de Sint-Jan-Nepomucenusstraat in de Alhambrawijk.

Het straatkunstwerk is niet zomaar de zoveelste muurschildering die deel uitmaakt van het Street Art Parcours in Brussel. Goblet kreeg de eer als eerste vrouwelijke striptekenaar een muurschildering te verwezenlijken.

Toch heeft het kunstwerk lang op zich laten wachten. Politieke verschuivingen zorgde ervoor dat de concrete afspraken voor het project steeds werden uitgesteld. Het project voor de muurschildering werd in 2015 door toenmalig schepen Ans Persoons opgestart, maar zij werd in 2017 vervangen door David Weytsman. Het project raakte daarna in het slop toen Weytsman zijn schepenfunctie opgaf en burgemeester van Ukkel werd. Zijn vervangster Clémentine Barzin gaf vorige maand dan eindelijk de ‘go’ voor de fresco. “De communicatie verliep enorm moeizaam, maar het belangrijkste is dat de muurschildering er eindelijk is”, zegt Goblet.

Het kunstwerk in de Alhambrawijk is, net zoals Dominique Goblets overige werk, gekenmerkt door een avant-gardistische stijl. Ze baseerde haar muurschildering op haar stripreeks Les hommes loups.