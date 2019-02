Museumnacht breekt alle records WHW

24 februari 2019

11u30 0 Brussel Meer dan 17.000 mensen hebben zaterdagavond en -nacht een bezoek gebracht aan de Museum Night Fever. De twaalfde editie van de Brusselse museumnacht haalde daarmee een record.

“Alle musea konden op een mooie toestroom rekenen”, zegt woordvoerster Gladys Vercammen-Grandjean . “De grote instellingen blijven altijd populair, met bezoekersaantallen die opliepen tot 12.095 in het Belvue Museum, tot 6.156 in het Magritte Museum en 5.000 in het KANAL-Centre Pompidou. De kleinere spelers trokken ook veel nieuwsgierigen: 1.723 bezoekers in het Joods Museum, 1.777 bezoekers in Chocostory Brussels en 870 bezoekers in ARGOS, Centre for Art & Media. De afterparty in C12, georganiseerd door Deep in House, was eveneens uitverkocht.”



Maar liefst 1.000 jonge talenten hadden het programma in handen genomen.Ze lieten het publiek genieten van concerten, performances, film, animaties, glitter, drag-queens, lichtzwaardgevechten, tafelvoetbal op mensenmaat, cheerleading, de coulissen van een filmset, elektro-gregoriaanse gezangen, virtual-reality belevingen en nog veel meer. Het Museum Night Fever-polsbandje kan nog tot en met 31 maart ingeruild worden voor een gratis bezoek aan één van de deelnemende musea.