Museum Kunst&Geschiedenis weer open 19 juli 2018

02u42 0

Het Museum Kunst & Geschiedenis sloot drie weken lang de deuren voor renovatiewerken. Gisteren opende het museum weer voor het publiek. De renovatie maakt deel uit van de grote werkzaamheden in het Jubelpark. In mei veranderde het Jubelparkmuseum van naam. Het 'nieuwe' museum had echter meer nodig dan alleen een nieuw imago. Het museum was 3 weken gesloten voor opfrissingswerken. Onder meer het sanitair werd vernieuwd en ook de buitentrap van blauwe hardsteen werd gereinigd en hersteld. De glazen daken van het museum zijn gepoetst en verschillende zalen hebben een nieuw verf-laagje. Hoewel het museum weer open is, gaan de renovatiewerken wel nog verder. (DCFS)