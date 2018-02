Museum Elsene drie jaar dicht voor renovatie 08 februari 2018

02u26 0 Brussel Drie jaar lang blijven de deuren van het museum van Elsene gesloten. B-Architecten gaat er aan de slag om het museum uit te breiden en in een nieuw jasje te steken.

Het museum opende voor het eerst in 1892 in een oud slachthuis. De renovatiewerken dringen zich nu op, want in de oude vestiging kampt het museum met plaatsgebrek en een onlogische opstelling. Tijdens de werken versmelten de vier ruimtes tot één museum. Ook de hoofdingang wordt vergroot en heringericht tot een plek waar zowel bezoekers, maar ook voorbijgangers en wandelaars kunnen vertoeven. Het vernieuwde museum zal opgewaardeerd worden met een extra tentoonstellingsruimte en een eigen museumrestaurant. De voortuin krijgt een terras en achter het museum zal een beeldentuin prijken.





Toch vallen de activiteiten tijdens de werkzaamheden niet stil. "Hoewel het museum sluit, wil het zijn publiek tegemoet blijven treden. Daarom organiseren we verschillende tentoonstellingen en projecten, zowel binnen als buiten de muren", zegt woordvoerster Bérénice Demaret. "Zo verlaten tien museumstukken twee weekends per jaar de opslagruimtes. Gedurende twee dagen worden ze opgehangen bij een gastgezin vlak bij het museum."





Maar voor het zover is, organiseert het museum tijdens het eerste weekend van maart een afscheidsfeest met een volksbal, een nachtelijk bezoek en een videovoorstelling. Iedereen kan gratis deelnemen. Prijskaartje van de renovatiewerken: 3 miljoen euro. Het museum hoopt in 2021 zijn deuren opnieuw te openen. (DCFS)