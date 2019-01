Multitransportbiljet brengt pendelaars van Brussel naar de rand (en terug) Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

19u17 0 Brussel Vanaf midden 2019 of ten laatste bij de start van het schooljaar kunnen pendelaars met een JUMP+-ticket of een MTB+-abonnement in Brussel en een zone van 1,5 kilometer rond het Gewest reizen op de openbare vervoersmaatschappijen NMBS, MIVB, De Lijn en TEC. Dat kondigde Jean-Pierre Hansen, voorzitter van het stuurcomité van het Gewestelijke Expresnet (GEN), woensdag aan tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Infrastructuur.

Het stuurcomité nam deze beslissing op 30 november en moet komende maandag op het uitvoerend comité van de ministers van Mobiliteit goedgekeurd worden. Het gaat om een project dat al in 2006 werd opgestart. De bestaande formules in het Brussels Gewest, JUMP en MTB, blijven bestaan, ook al overlappen ze met de nieuwe formules binnen het gewest.

Jean-Pierre Hansen kwam een stand van zaken geven van het dossier van het GEN. De voorzitter sprak onder meer over zijn voorstel, dat hij al aan federale minister François Bellot heeft voorgelegd, om een ‘GEN-agenschap’ op te richten dat onafhankelijk zou zijn van de verschillende maatschappijen en sneller zou kunnen beslissen omdat het niet onderworpen zou zijn aan de regel van de unanimiteit. Dat laatste stootte meteen op verzet van Inez De Coninck (N-VA), die verwees naar de autonomie van de vervoersmaatschappijen en een machtsoverdracht niet zag zitten. Ook de CD&V was niet enthousiast. Jef Van den Bergh begreep het initiatief van minister Bellot, maar vond het niet zinvol om een zoveelste structuur te creëren zolang er geen vraag is van de gewesten. Momenteel is het weinig waarschijnlijk dat het agentschap er komt.