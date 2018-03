Motorrijder zwaargewond na ongeval 22 maart 2018

Een motorrijder is gisterochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval. "Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Terhulpsesteenweg en de Perulaan rond 9 uur. Een autobestuurder wou een zijstraat in rijden en merkte daarbij de motorrijder niet op. De autobestuurder testte negatief voor alcohol", zegt Ine Van Wymersch van het parket van Brussel. "De motorrijder was een tijdje in levensgevaar, maar ondertussen is zijn situatie weer stabiel." (VDBS)