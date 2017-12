Motorrijder verongelukt 02u46 0

Een 47-jarige man is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeval. Om 20.50 uur botste hij met zijn motor tegen een wagen ter hoogte van de Groendreef, op het kruispunt met de Roeiersstraat. "M. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen", zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. "De chauffeur van de wagen was niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen." Er werd een verkeersexpert aangesteld en er loopt momenteel een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. (VDBS)