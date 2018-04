Motorrijder verongelukt bij ongeval 09 april 2018

02u37 0 Brussel Een motorrijder is vrijdagnacht verongelukt na een ongeval in Evere. Volgens ooggetuigen probeerden de hulpdiensten de man nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de Jules Bordetlaan en de Leopold III-laan, ter hoogte van de Decathlon-winkel en de Navo-gebouwen. Hoewel de hulpdiensten de man nog probeerden te redden, bleek het slachtoffer op slag dood. De motorrijder vervoerde ook een vrouwelijke passagier. Ook zij raakte gewond. "De vrouw die achterop zat, liep slechts enkele lichte verwondingen op", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. Ze werd weggevoerd naar het ziekenhuis voor medische verzorging. "Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige zal de zaak onderzoeken", aldus Wymersch. Er waren wel geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Getuigen verklaren dat het kruispunt een gevaarlijke plek is voor motorrijders. Volgens hen is het niet de eerste keer dat een ongeval als dit voorkomt.





(DCFS)