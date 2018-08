Motorrijder rijdt drie keer zo snel 10 augustus 2018

De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene heeft afgelopen dinsdag een controleactie gehouden op de snelheid van bromfietsen. Het hele grondgebied werd gecontroleerd, waaronder de Alhambra districten, Versailles Bockstael, Eugène Flageyplein en het Heizelplateau. De politie controleerde in totaal 53 bromfietsen. Van de 15 geteste klasse A-bromfietsen, die verondersteld werden te rijden met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur, bleken acht een rijverbod te hebben van 25 dagen. Een van hen had de snelheid van de motor opgevoerd tot 84 kilometer per uur, drie keer zo veel als de toegelaten snelheid. De agenten hielden ook 38 bromfietsen klasse B tegen, verondersteld maximaal 45 kilometer per uur te rijden, waarvan zes een rijverbod hadden. Ook daar had een bestuurder zijn snelheidscapaciteit opgevoerd tot 80 kilometer per uur. Zo'n 22 andere bestuurders droegen niet de gepaste kleding voor motorrijders en kregen eveneens een boete. (DCFS)