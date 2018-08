Montgomery-ganzen beroeren gemoederen BEWOONSTER WIL DIEREN WEG VAN RONDPUNT DIERENORGANISATIES PROTESTEREN FREYA DE COSTER

16 augustus 2018

02u30 0 Brussel Op het rondpunt van Montgomery verblijft momenteel een familie ganzen. Bewoonster Watna Breselow ontfermt zich over hun lot en wil de dieren teruglokken naar een veilige vijver. Volgens het Opvangcentrum voor Vogels is de stedelijke omgeving echter helemaal niet gevaarlijk voor de vogels.

"Geeft er dan niemand nog om de dieren?", vraagt Watna Breselow von Güterboris zich af. Zij bekommert zich om de familie ganzen die op het rondpunt van Montgomery verblijven. De dame hoopt de dieren veilig naar een nabijgelegen vijver te brengen. Van verschillende dierenorganisaties krijgt ze alvast geen steun. "Ik ken de familie van bij de geboorte", zegt Watna. "Ik merkte hen eerst op in de Mellaertsvijver verderop. Maar drie weken geleden zag ik een groep ganzen aan het Montgomeryplein, ik herkende hen meteen." De schrik sloeg Watna om het hart, want volgens haar is het niet veilig voor de ganzen. "Ze waggelen in het midden van de straat en steken onbewust het rondpunt over naar de fontein. De automobilisten rijden als gekken over dat rondpunt. Let er even iemand niet op, dan rijdt hij zo één van de ganzen dood." Watna contacteerde reeds verschillende diereninstanties en zelfs de politie om de ganzen terug naar de vijver te transporteren. "Gaia, de Dierenbescherming, leefmilieu Brussel..., niemand onderneemt actie. Ofwel kom ik in een administratieve rompslomp terecht, ofwel hebben ze de middelen en het personeel niet om de dieren te vervoeren."





Niet in gevaar

Watna besloot de dieren zelf naar de vijver te lokken. "Ik kocht vijf kilo eten aan. Elke ochtend en avond voeder ik hen aan de fontein. Eenmaal ze aan me gewend zijn, hoop ik hen naar de vijver te begeleiden." Maar dat is volgens het Opvangcentrum voor Vogels net heel gevaarlijk. Meer zelfs, volgens dierenarts Nadege Pineau verkeren de ganzen absoluut niet in gevaar. "De ganzen zijn zelf naar de fontein getrokken. Daar hebben ze alles wat ze nodig hebben. Water, schaduw, bomen en mensen die hen voederen. Natuurlijk is de aanwezigheid van de drukke straten niet ideaal, maar de ganzen zijn zo goed als volwassen. Ze hebben schrik van auto's en steken enkel de straat over als er amper wagens voorbij rijden." Volgens Pineau is het helemaal niet ongebruikelijk om ganzen in een stedelijke omgeving terug te vinden. "We hebben al heel wat klachten van bezorgde bewoners gekregen, ook over de ganzen aan Montgomery. Mensen raken al snel in paniek als ze hen op straat zien, maar dat is best normaal." Pineau waarschuwt dat de ganzen proberen weg te lokken enorm gevaarlijk is. "Juist als je ze probeert te vangen, krijgen ze schrik. Dan gaan ze opvliegen en kunnen ze door auto's doodgereden worden. Ganzen zijn ook erg beschermend over hun territorium. Als je deze familie in een vijver van een andere ganzengroep plaatst, is de kans groot dat die ganzen hen aanvallen en doden. Je laat ze beter gewoon met rust."