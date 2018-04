Molenbekenaars door dolle heen RWDM WORDT -ONDANKS NEDERLAAG- TWEEDE KEER OP RIJ KAMPIOEN FREYA DE COSTER

09 april 2018

02u29 0 Brussel Molenbeek viert feest, want RWDM is voor het tweede jaar op rij titelkampioen in de tweede amateursklasse. Hoewel ze zaterdag de match tegen Royal Olympique Club in Charleroi verloren met 2-1, was dat voldoende om de titel binnen te halen.

Het scheelde nog enkele minuten voor de scheidsrechter de wedstrijd zou affluiten, maar de meute RWDM-supporters kon zich niet meer bedwingen. In uitzinnige vreugde bestormden ze zaterdagavond het voetbalveld van Charleroi, want waar iedereen op hoopte, was gebeurd. Racing White Daring Molenbeek speelde voor de tweede keer op rij titelkampioen en promoveert daarmee tot de eerste amateursklasse.





Opmerkelijk genoeg verloren ze wel de wedstrijd tegen Charleroi. "Verliezen was niet voorzien", reageerde voorzitter Thierry Dailly na de match. "Maar we zijn kampioen, dat is het belangrijkste." Ook in Sint-Jans-Molenbeek, thuishaven van de amateurploeg, ontstaken trouwe supporters in luid gejuich. Ze trokken naar het Edmond Machtenstadion om er de helden van de avond te ontvangen. "Spelen we geen thuismatch, dan vieren we eigenlijk niet in Molenbeek. Maar kampioen worden, dat kunnen we niet zonder feestgedruis voorbij laten gaan", grijnst Henri 'Sigarenband' De Baer. Hij woonde de match in Charleroi, met 2.000 andere supporters bij, maar keerde tijdig terug om het feest op te starten. "Het bestuur opende speciaal voor de gelegenheid het stadion en het comité schenkt twee gratis vaten. Wel jammer dat we het record uit 1928 niet hebben verbroken. Toen behaalde Beerschot 23 overwinningen, met twee gelijke matchen en één nederlaag. Omdat we deze match verloren hebben, blijft onze teller op 22 overwinning staan. Maar kijk, RWDM is sinds drie jaar opgestaan uit de dood en wederom kampioen."





Gemengde gevoelens

Toch lag er zaterdagavond duidelijk een domper op de feestvreugde. Dat RWDM de wedstrijd had verloren, knaagde bij heel wat supporters. "Winnen met een nederlaag is eigenlijk niet verdiend", zegt Claude Maertens (70) uit Zemst. Al 56 jaar volgt hij trouw elke match van de Racing Whites. "Ik had liever gezien dat Luik zijn wedstrijd gewonnen had. Dan zou RWDM de titel op 29 april in Molenbeek hebben moeten verdedigen. Hadden ze dan gewonnen, dan pas zou de overwinning verdiend zijn." Ook vrienden Jacques Defrenes (34) uit Molenbeek en Laurent Leglise (33) uit Ganshoren zijn met gemengde gevoelens blij. "De sfeer op de tribunes was spectaculair", zegt Leglise. "Iedereen voelde zich goed, had het naar zijn zin. Maar het feest is altijd groter als we een thuismatch spelen in onze eigen gemeente en iedereen onmiddellijk van de partij is. Nu is de spontaniteit een beetje weg. Maar op 29 april, als we in het Edmond Machtensstadion de laatste wedstrijd van het seizoen vieren, ontkurken we alle champagneflessen."