Molenbeeks schepencollege ontvangt socialistische nieuwkomers De algemene vergadering van de Franstalige socialisten in Molenbeek heeft vrijdag na middernacht vier schepenen verkozen. Zij zullen deel uitmaken van het nieuwe college onder leiding van toekomstig burgemeester Catherine Moureaux. Jef Van Damme (SP.A) zal als enige Nederlandstalige socialistische lid in het schepencollege zetelen. Jasmijn Van Raemdonck

23 november 2018

13u04 0

De nieuwe Franstalige schepenen zijn allemaal nieuwelingen in het college, dat ook een opvallende verjonging ondergaat. Het gaat om Abdellah Achaoui, aftredend gemeenteraadslid en economisch en strategisch raadgever bij Vivaqua, Brussels parlementslid Amet Gjanaj, Jamel Azaoum en aftredend gemeenteraadslid Houria Ouberri. De Nederlandstalige Jef Van Damme was tussen 2006 en 2012 wel al schepen van Mobiliteit, Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur in Molenbeek.

Postjes

De bevoegdheden zullen pas verdeeld worden nadat ook de liberalen van MR hun verkozen schepenen bekend maken. De officiële bevestiging van de samenstelling van het gemeentebestuur en het college wordt verwacht op 5 december. Maandag legt toekomstig burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux we al de eed af aan de Brusselse minister-president Rudi Vervoort.