Molenbeek steunt sans-papiers De bezetters van het Bacardi-Martini gebouw krijgen bijval uit de gemeente Jasmijn Van Raemdonck

22 november 2018

10u35 0 Brussel De laatste gemeenteraad van de huidige meerderheid in Molenbeek liep woensdagavond ongebruikelijk geanimeerd. Met een aanzienlijk publiek van sans-papiers, buurtbewoners en sympathisanten hield het collectief La Voix des Sans-Papiers (VSP) een interpellatie tijdens de gemeenteraad. Strijdvaardig en met een doel voor ogen: de sans-papiers in het bezette pand houden. Maar dat is een doorn in het oog van de eigenaar.

De oude drankopslagplaats van Bacardi-Martini in de Vandenboogaerdestraat wordt sinds 21 oktober door de sans-papiers bezet met groot ongenoegen van de eigenaar tot gevolg. Zij verlieten midden oktober noodgedwongen het internaat in Vorst, waar zij tot dan verbleven. Ondanks de onderhandelingen tussen het collectief, de eigenaar en de gemeente wil die laatste zo snel mogelijk overgaan tot uitzetting. “De gemeente heeft sinds het begin gepleit voor een consensus maar de eigenaar wil niet meewerken om tot een oplossing te komen”, vertelt burgemeester Françoise Schepmans. De bezetting van het gebouw gebeurde vanaf het begin met steun van de gemeente Molenbeek, die zich officieel profileert als ‘commune hospitalière’ of gastvrije gemeente.

Uitzettingsbevel

“Tegen alle verwachtingen in is de eigenaar niet ingegaan op de voorstellen tot onderhandeling. Sterker nog: hij is naar de rechtbank van eerste aanleg gestapt die hem een uitzettingsbevel verleend heeft”, vertelt buurtbewoonster Rose-May Liebaert die de interpellatie leidde. “De sans-papiers kunnen wel nog in beroep gaan, maar ik vrees dat dat niet veel zal uithalen.” Met het uitzettingsbevel heeft de eigenaar het recht verkregen om de sans-papiers uit zijn gebouw te zetten, al zal dat in de praktijk niet zo eenvoudig zijn.

“Een uitzetting moet gebeuren in de aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder”, legt Emmanbuel Brasseur, voortrekker van de ‘commune hospitalière’ uit. “Die moet alle aanwezigen in het gebouw identificeren, wat wel erg moeilijk kan worden aangezien het sans-papiers zijn.” Daarna moet de politie de nieuwe bewoners een voor een het gebouw uitzetten. Maar die staan daar niet voor te springen. “De politie hoopt om niet te moeten optreden”, gaat Schepmans verder. “Dat vraagt een hoop organisatie, terwijl zij nu al de handen vol hebben.”

Zowel de burgemeester als de oppositie onderlijnt dat de gemeente er alles aan zal doen opdat er geen uitzetting komt. “In het pand wonen zwangere vrouwen, kinderen, mensen met psychologische problemen. Die kan je niet op straat zetten in putje winter”, onderlijnt oppositielid Dirk De Block van PTB-PVDA. “We willen dat de mensen in goede omstandigheden en goed omkaderd kunnen leven”, besluit Schepmans.

Stroef verleden

Dat de gemeente vastberaden achter de sans-papiers staat hoeft niet te verbazen gezien de stroeve verhoudingen tussen het gemeentebestuur en de eigenaar. Die kocht het pand enkele jaren geleden op om er, voor zover bekend, een hotel van te maken. Toch zijn er tot op vandaag nog geen stappen ondernomen om het gebouw te renoveren waardoor het al enkele jaren leeg staat. “De eigenaar is een belasting van 275.000 euro verschuldigd aan de gemeente omdat zijn gebouw geen publieke doeleinden zal dienen”, legt Brasseur uit. “Die heeft hij tot op vandaag nog niet betaald. Bovendien dreigt zijn bouwvergunning op 5 december te verlopen.” Ook zijn weigerachtige houding om met de VSP rond te tafel te gaan zitten, heeft de kloof met de gemeente die pleit voor een consensus vergroot.