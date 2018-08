Molenbeek schrapt 800 personen uit bevolkingsregister 02 augustus 2018

02u33 0 Brussel De Brusselse politiekorpsen hebben bij de negen gemeenten van het Kanaalplan het afgelopen jaar bijna 95.000 woonstcontroles uitgevoerd.

De controles werden het speerpunt van het Kanaalplan dat begin 2016 werd opgesteld na de aanslagen in Parijs. "Bij een woonstcontrole checkt de politie of iemand effectief woont waar hij is ingeschreven", aldus de politiezone Brussel-West. "Hoewel de controles eerst bij velen in slechte aarde vielen, blijken ze nu hun vruchten af te werpen."





Zo werden in Sint-Jans-Molenbeek 17.417 controles uitgevoerd. "We hebben 15.000 aanvragen gekregen voor controles. Maar op vraag van minister Jan Jambon werd elk woning in een appartementsgebouw waar we een of twee aanvragen moesten behandelen, gecontroleerd. De politie deed zo'n 800 voorstellen tot schrapping. Ook andere politiezones in Brussel gaan zo te werk."





In Anderlecht, waar de politie vorig jaar de meeste woonstcontroles uitvoerde (24.987), zijn ook de meeste voorstellen tot schrapping gedaan. Maar liefst 2.652 voorstellen voor ambtshalve schrapping zijn verstuurd naar de gemeente. In Schaarbeek waren dat er 2.270 op een totaal van 18.212 controles. (VDBS)