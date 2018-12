Molenbeek opgeschrikt door brand Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

02u00 0 Brussel In de Ribaucourtstraat in Molenbeek gingen tijdens oudejaarsnacht rond 01.00 uur minstens twee auto’s in vlammen op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het nieuwe jaar was nog maar een uur oud wanneer de inwoners van de Ribaucourtstraat werden opgeschrikt door een hevige brand. Minstens twee auto’s vatten er vuur. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niks bekend. De politie kwam ter plaatse en vroeg de vele kijklustigen om afstand te houden en op de stoep te gaan staan waarna de straat werd afgesloten. De brandweer kwam rond 1.10 uur ter plaatse om het vuur te blussen.