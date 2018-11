Mohammad (17) steunt vrijwilligster die terechtstaat voor mensensmokkel in ‘proces van de solidariteit’: “Dankzij Anouk heb ik papieren” Stéphanie Romans

07 november 2018

19u45 5 Brussel Waar ligt de grens tussen mensen helpen en mensensmokkel? Daar moet de Brusselse rechtbank deze week tijdens het ‘proces van de solidariteit’ op antwoorden. Twaalf beklaagden, onder wie drie vrijwilligsters die migranten onderdak gaven, staan immers terecht voor mensensmokkel. “Terwijl we hen enkel wilden beschermen.”

“Ik heb twee fouten gemaakt”, aldus Anouk Van Gestel in de correctionele rechtbank, waar de hoofdredactrice van het vrouwenblad Marie-Claire als laatste beklaagde aan het woord kwam. Zij moest zich er samen met haar collega-journaliste Myriam Berghe van Femme D’aujourd’hui en een sociaal werkster verantwoorden.

“Mijn eerste fout was dat ik Mohammad niet meteen asiel liet aanvragen. Maar wij dachten oprecht dat dit geen optie was. Toen hij aankwam in Italië, hebben ze daar zijn vingerafdrukken genomen. Wij vreesden dan ook dat de Dienst Vreemdelingenzaken hem sowieso terug naar daar zou sturen. Dat bleek fout: omdat Mohammad pas 16 jaar was, had hij recht op verblijf en een voogd. Dat wisten we niet, en dus wilde Moha naar Engeland.”

En zo beging Van Gestel naar eigen zeggen een tweede fout. “Ik wilde dat hij zo veilig mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk zou reizen. Hij mocht niet sterven zoals die 17-jarige jongen onder de wielen van een bus waarmee hij in Engeland hoopte te geraken.”

Telefoontap

En zo kwam het tot een bezwarend telefoontje met Myriam Berghe. “Ik vroeg haar niet om contact te hebben met een smokkelaar”, benadrukte Van Gestel. “Het enige wat ik vroeg, is: ‘Ken je iemand die ons zou kunnen helpen?’. Meer is er niet gebeurd.” Van Gestel benadrukt ook dat ze nooit financieel voordeel heeft gehaald uit de opvang van migranten. “Integendeel. Ik betaalde voedsel, treintickets en andere benodigdheden uit eigen zak.”

De politie had het bewuste telefoontje afgetapt omdat Berghe een migrant opving die ook door de speurders in de gaten werd gehouden. Ze verdachten hem van mensensmokkel op snelwegparkings. En zo eindigden de namen van Berghe en Van Gestel in het dossier. Hetzelfde overkwam ook een sociaal werkster die migranten helpt in het Maximiliaanpark. Het gsm-toestel van een migrant die bij haar logeerde, werd ook afgetapt. En volgens het gerecht sprak ze met hem over mensensmokkel.

Het parket van Dendermonde acht de drie vrouwen betrokken bij een crimineel netwerk van mensensmokkelaars. Door een taalwijziging naar het Frans was het evenwel het Brussels gerecht dat nu drie dagen lang moet oordelen of de vrouwen te ver gingen in hun solidariteit met de migranten die ze opvingen. Het Brussels parket zal donderdag straffen vorderen. In theorie riskeren de beklaagden tot tien jaar cel, al is het afwachten of het Brussels gerecht de visie van het parket van Dendermonde zal delen.

‘Ze is zo lief’

Ook aanwezig in de rechtszaal, een paar banken achter Van Gestel: de nu 17-jarige Mohammad uit Soedan. Hij werd niet naar Engeland gesmokkeld, maar kreeg vorige week vrijdag zijn verblijfspapieren. De tiener vindt het erg dat de vrouw die hem geholpen heeft, daar nu door in de rechtbank staat. “Het maakt me verdrietig”, klonk het. “Ze is zo lief. Ze heeft me een bed gegeven, eten,... Alles eigenlijk. Zonder haar had ik nooit asiel kunnen aanvragen. En kijk: alles is goed gekomen. Ik heb papieren gekregen. Ik kan alleen maar hopen dat het ook voor Anouk goed afloopt.”

Heel wat vrijwilligers die zelf migranten opvangen, volgen het proces op de voet. “Het is absurd en angstaanjagend dat mensen die anderen helpen als crimineel in de rechtbank zitten”, viel in de publiekstribune te horen. De zaak heeft dan ook een belangrijke precedentwaarde, zo zegt kenniscentrum Myria. “Er bestaat nog nauwelijks rechtspraak over strafbare hulp bij illegale migratie als een op zichzelf staand misdrijf. Het strikt humanitaire karakter is tot op vandaag nog onvoldoende duidelijk afgebakend. En dat stelt burgers en organisaties die migranten humanitaire hulp bieden, voor daadwerkelijke dilemma’s en problemen.”

Myria stelt zich overigens burgerlijke partij in de zaak ten aanzien van de negen beklaagden die financieel voordeel gehaald zouden hebben uit de smokkel. In totaal is er sprake van 95 slachtoffers die onder andere in koelwagens naar Engeland gesmokkeld werden.