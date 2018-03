Mohamed Souleimane spoorloos verdwenen 08 maart 2018

De politie is op zoek naar Mohamed Souleimane. De 20-jarige jongeman verliet om 6.45 uur zijn woonplaats in de Herderinstraat in Sint-Agatha-Berchem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Mohamed is erg kwetsbaar, want hij heeft de mentale leeftijd van een 5-jarige. De politie vraagt iedereen daarom extra uit te kijken naar de jongen. Mohamed is ongeveer 1.70 meter groot, struis gebouwd en heeft kortgeschoren zwart haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Mohamed een pyjama en pantoffels. Wie Souleimane gezien heeft, of over meer informatie beschikt, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of reageren via opsporingen@police.belgium.eu.





(DCFS)