Mohamed Abdeslam opnieuw op vrije voeten Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

12u17 0 Brussel Mohamed Abdeslam, de broer van Salah Abdeslam, is weer op vrije voeten. De man werd nog geen twee maanden geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden maar heeft intussen een derde van die straf uitgezeten onder elektronisch toezicht.

Mohamed, de broer van de nog bekendere Salah Abdeslam, werd op 31 oktober van dit jaar veroordeeld voor een overval op gemeenteambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Intussen heeft de overvaller een derde van zijn straf uitgezeten onder elektronisch toezicht waardoor zijn enkelband nu verwijderd wordt. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de man.

Op 23 januari van dit jaar werden drie ambtenaren van Molenbeek overvallen toen ze een som van bijna 70.000 euro gingen binnenbrengen bij een bank op het IJzerplein. Een individu, gewapend met een mes, eiste het geld op en sloeg op de vlucht met de buit. Een maand later werden vier personen opgepakt, onder wie ook Mohamed Abdeslam. Hij had in het verleden nog voor het gemeentebestuur van Molenbeek gewerkt en was daarom op de hoogte van regelmatige geldtransporten.