Mogelijke staking MIVB 16 februari 2018

02u27 0

Er zal vandaag en maandag 19 februari mogelijk toch gestaakt worden bij de MIVB.





Woensdag vond een eerste overleg plaats tussen de vakbonden en de directie over de verschillende problemen bij de MIVB, maar de stakingsaanzegging werd niet van tafel geveegd. ACOD Tram-Bus-Metro diende maandag de stakingsaanzegging in bij de MIVB, die van kracht wordt vanaf 19 februari. De vakbond ACLVB zou eerder al een staking hebben aangevraagd en dreigen het werk vandaag vanaf 14 uur neer te leggen. Maar dat hangt van het ochtendoverleg af. De vakbonden klagen het sociaal klimaat aan in de verschillende commerciële afdelingen van de MIVB. Na de vergadering zei een socialistische vakbondsafgevaardigde dat de stakingsaanzegging toch behouden blijft. De vakbondsverantwoordelijken vergaderingen vandaag onderling. De christelijke bond, ACV Openbare Diensten, verkondigde wel dat een stakingsaanzegging bij hen niet op tafel ligt. Ook de MIVB zegt dat de vergadering constructief verliep en dat de verzoening zou moeten doorgaan. Hoe groot de hinder zou zijn, is nog niet te voorspellen. (DCFS)