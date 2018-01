Moeizaam verkeer door werken Reyerstunnels 02u32 0 Brussel De omleidingen aan de Reyerstunnel zijn gisteren ingevoerd en dat zorgde voor een erg drukke ochtendspits. Brussel Mobiliteit kijkt of extra verkeersborden de omleidingen vlotter kunnen laten verlopen.

Op 26 januari wordt de Reyerstunnel van de E40 naar Meiser afgesloten, maar bovengronds zijn de werkzaamheden al begonnen. Om de automobilisten te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, voerde Brussel Mobiliteit maandag al de omleidingen in. "De route van de E40 naar het kruispunt Diamant is afgesloten, alsook de weg van de Roodebeeklaan naar de E40", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Maandagochtend was het uiteraard een pak drukker op de snelweg en het kruispunt. Er ontstond wat chaos van mensen die de omleiding nog niet gewend zijn en hun gewone route wilden nemen."





Brussel Mobiliteit kreeg klachten binnen dat de omleidingen onvoldoende waren aangegeven. "Nochtans hebben we overal borden en aanwijzingen geplaatst", aldus Paemen. Toch zullen ze evalueren of extra signalisatie de situatie kan verbeteren. Mensen die met de auto Brussel in moeten, rijden best via de A12 of de Leopold-III laan. Anderzijds kunnen ze ook ofwel de Leuvensesteenweg nemen of de Tervurenlaan. (DCFS)