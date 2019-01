Moeders geven borstvoeding op het drukke Saincteletteplein: “Onze baby’s verdienen schone lucht” Jasmijn Van Raemdonck

02 januari 2019

19u34 0 Brussel Een twintigtal moeders gaf woensdagnamiddag borstvoeding aan hun baby’s op het Saincteletteplein in Brussel. Te midden van het drukke verkeer vroegen zij om meer gezonde lucht.

Met deze actie wilden de jonge moeders ook in 2019 de klimaatuitdagingen op de kaart blijven zetten. “Wij vinden het belangrijk dat onze kindjes gezond kunnen opgroeien in de stad”, vertelt Inge Geerardyn, mama van de 4 maand oude Jule. De jonge moeder uit Schaarbeek is bezorgd om de effecten die luchtvervuiling heeft op de gezondheid van haar baby. “Je leest overal dat mensen in Brussel vaker hartaanvallen, astma, leukemie of andere ziektes krijgen door de zware luchtvervuiling en door het fijn stof. Pas als je kinderen krijgt, word je je echt bewust van die gevaren”, zegt Inge. De moeders willen dat de huidige generatie maar ook de generaties daarna een gezond leven kunnen leiden.

Stadsvlucht

Door de slechte luchtkwaliteit komen jonge ouders in Brussel volgens Inge voor het dilemma te staan om uit de stad weg te trekken. “Je maakt de afweging om naar een omgeving te verhuizen waar de lucht gezonder is. Maar dat is niet logisch”, vindt ze. De politici moeten volgens haar hun verantwoordelijkheden opnemen en ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit ook in Brussel verbetert. “Er zijn een maand geleden 75.000 mensen op straat gekomen. Dat kan je niet blijven negeren”, vindt ze. “Onze kinderen verdienen propere lucht, groene ruimten en vooral 4 seizoenen in een jaar!”