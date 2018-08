Moeder en zoon liggen week levenloos in woning 04 augustus 2018

02u28 0 Brussel De politie heeft woensdag de levenloze lichamen aangetroffen van een 83-jarige vrouw en haar 59-jarige zoon in de Artisjokstraat.

Volgens het parket van Brussel is er geen kwaad opzet in het spel en stierven beiden een natuurlijke dood. De twee woonden samen en zouden al ongeveer een week in het appartement gelegen hebben. De hulpdiensten werden verwittigd door de buren. "We starten geen onderzoek en voeren ook geen autopsie uit", zegt Denis Goeman, parketwoordvoerder. "De wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse, maar die stelden geen kwaad opzet vast. Er was geen derde persoon bij betrokken. Het is dus eerder toeval dat de twee op ongeveer hetzelfde moment zijn overleden, mogelijk door de gevolgen van de hitte of een hartfalen." (VDBS)